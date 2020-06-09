防範風險！中銀保監發布融資租賃公司監管辦法

中國銀保監會近日正式印發融資租賃公司監督管理暫行辦法，進一步加強融資租賃公司監管，規範經營行為，防範化解風險。該暫行辦法共6章55條，明確交代融資租賃公司的經營規則、加強監管指標、監督管理及法律責任等。當中，新設的審慎監管指標內容，主要包括融資租賃資產比重、固定收益類證券投資業務比例、業務集中度和關聯度等。

融資租賃公司主要為承租客戶購買若干資產，其後向該客戶出租有關資產，租賃期結束後以協議代價，向該客戶轉讓有關資產所有權，亦有可能不轉移。涉及融資租賃的服務可以是金融、貿易及不同產業等。

中銀保監指，融資租賃具有融資便利、期限靈活、財務優化特點，在拓寬中小微企業融資渠道、推進產業升級及經濟結構調整等方面發揮積極作用。據全國融資租賃公司管理信息系統統計，截至去年底止，內地共有融資租賃公司1.11萬家，按年增加518家。

不過，目前融資租賃行業存在「空殼」、「失聯」企業數量較多，高達約72%公司處於「空殼」或停業狀態，部分經營更偏離主業，對行業帶來不良影響。針對這些問題，該部門認為應加強監管引導，主要透過準確分類，清理存量，即按照經營風險、違法違規情形，將公司劃分為正常、非正常及違法違規經營等三類，具體明確三類公司的認定標準；以及嚴控增量，要求地方金融監管部門與市場監管部門建立會商機制，嚴格控制融資租賃公司及其分支機構的登記註冊。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626