新股專輯：力天影業將加強網上平台合作　正與騰訊洽談

他又透露，目前正與騰訊洽談兩部電視劇的合作，惟未有詳情可公布。另外，公司於今年會發行3齣電視劇。

該公司的自製電視劇是與第三方投資者合資完成，至目前為止，沒有任何100%由公司投資的自製電視劇。袁氏解釋，公司的合作方為各地廣電部門旗下公司，不但能由平台檢視其製作內容，亦可以確保製作項有發放的平台。同時，他強調，公司未曾有項目被監管機構叫停或不能通過審批。另外，公司已終止出售劇本版權業務，將專注在電視劇發行。

該公司周三起至下周一(10至15日)招股，發行7,500萬股新股，每股招股價介乎2.56至3.84元，集資最多2.88億元。每手1,000股，入場費3,878.7元，預期本月22月首掛。

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