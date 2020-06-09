新股專輯：力天影業將加強網上平台合作 正與騰訊洽談
2020年06月09日 19:03
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左起：發行總監張天碧；首席執行官田甜；主席袁力；首席財務官傅潔雲；項目總監張憶佳
中國電視劇發行商力天影業(09958)與網上媒體平台有合作關係，主席袁力在網上記者會上表示，公司將於加強與網上平台合作，包括阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)旗下的影片平台，其中一部自製網絡劇將於下半年於阿里旗下的優酷平台播放。
他又透露，目前正與騰訊洽談兩部電視劇的合作，惟未有詳情可公布。另外，公司於今年會發行3齣電視劇。
該公司的自製電視劇是與第三方投資者合資完成，至目前為止，沒有任何100%由公司投資的自製電視劇。袁氏解釋，公司的合作方為各地廣電部門旗下公司，不但能由平台檢視其製作內容，亦可以確保製作項有發放的平台。同時，他強調，公司未曾有項目被監管機構叫停或不能通過審批。另外，公司已終止出售劇本版權業務，將專注在電視劇發行。
對於招股期與大型新股京東(09618)重疊，袁力認為，香港為國際最自由經濟體之一，金融市場穩定，而且資本充裕，相信投資者不會因其他大型新股而小看公司，不擔心招股反應。
該公司周三起至下周一(10至15日)招股，發行7,500萬股新股，每股招股價介乎2.56至3.84元，集資最多2.88億元。每手1,000股，入場費3,878.7元，預期本月22月首掛。
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