理財Campus：新經濟股　邊隻最Hit

要搵隻優質的新經濟股，香港股市愈來愈多選擇。不過，正所謂花多眼亂，要揀中一隻啱你心意又夠爆升力的股票也非易事！近日京東集團（09618）招股，香港市場再多一隻生力軍加入，究竟你又會點揀？不如做個民調，用人氣指標作參考！

新經濟企業市值大、爆發力驚人，一向受股民重視。阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團點評（03690）、小米集團（01810）、京東，哪隻是股民的心儀之選？東網透過網上討論區作民意調查，出乎意料的是，今年股價跑輸的阿里竟是網民最愛，有逾34%網民料其今年股價可升三成或以上，其次是騰訊。反而今年走勢最強的美團，則僅有約15%網民相信其會青出於藍！

炒股逾30年的散戶Freeman直言，若要五選一，他會揀阿里，笑指「阿里跑輸，是因為其同時遇着眾多壞消息，但壞消息包圍下而基本因素沒有轉差的股票，才最值得吸納！」

原來Freeman前後分開兩注以198元及190元買入阿里，如今自是獲利。談到自己愛股，他隨即「股評人上身」，解釋阿里有大股東軟銀隨時減持的憂慮、美國總統特朗普揚言要中概股撤出美國市場，及疫情期間影響淘寶銷售等，但相信年底股價可升至300元。

不過，他覺得騰訊涉獵的業務較廣，是長線及穩陣之選。所以他個人持有阿里及騰訊。他更透露，科網股僅是其組合的小部分，他最重注的是已獲利的中銀香港（02388）。

另一位連巴基斯坦股票都炒埋的投資老手Pasu亦指，個人會投選阿里，雖說其包括大數據分析在內的雲計算業務依然蝕錢，但直言「買股是買前景，若這些潛力業務也由虧轉盈，阿里就不會是這個價錢！」但他認為港股仍會受特朗普隨時再出招制裁的消息影響，恒指有機會單日跌千點，故他會等大冧市才出手，目標價睇300元。

個人投資者似乎較睇好阿里，分析師的看法又如何？彭博綜合不同分析師的評價，亦以阿里評價最高，總數廿個分析師均給予其「買入」評級，12個月目標價平均睇近264元。其次是騰訊，逾92%分析師給予其「買入」評級，12個月目標價平均睇500元。而已在美國上市但未在港上市的京東，則有90%分析師看好其美股表現。

耀才證券研究部總監植耀輝指，騰訊及阿里的投資潛力相若，若二選一，則會選擇騰訊，因為在疫情下騰訊的遊戲以及娛樂業務始終較能受惠，且股份業務多元化，隨着5G應用更趨廣泛，騰訊作為眾多內容及手遊供應商，勢必會受帶動，若果市場氣氛利好，騰訊可望衝破476元歷史高位。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則指，個人看好阿里，因為其在五隻新經濟股中的估值最便宜，是長吸之選，但散戶們要有耐性，料未來一年的目標價是300元。

他提醒，阿里要發力，就要看其雲計算以及創新業務方面的虧損能否收窄，只要虧蝕減慢，將會惹來市場憧憬。

事實上，按公司截至今年三月底的年度業績顯示，其雲計算以及創新業務經營虧損按年輕微擴大至70.16億元人民幣及129.51億元人民幣，公司利潤如今仍主力靠核心商業部分所支撐。

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