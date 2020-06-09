【國泰撲水】分析看淡香港航空業前景　明年初也難恢復

中文大學工商管理學院高級講師李兆波指出，航空業一向艱苦經營，如今本地航空業面臨香港示威活動及新冠肺炎疫情雙重打擊，即使疫情消退、航空運作開始恢復，整個行業前景不容樂觀。

他續解釋，旅客礙於感染風險，短期傾向乘搭短途航班多於長途航班。不論是開會或者上課，都可以使用遙距科技如Zoom作替代品，旅客無理由去乘搭中長途航班。中長期而言，商務旅客的旅遊需求將因為科技替代品的出現而減少；即使是高消費力的消閒旅客，向來不願意花費大額費用於機票上。

他表示，歐美等地仍受疫情困擾，相信中長線航班可能至年底甚至明年初也未能恢復，利潤較高的長途航班業務勢將受挫。短途航班則可能受惠於潛在推行的「旅行泡泡」(Travel Bubble)，有機會於今年7至8月恢復。

荷蘭國際集團銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則指，香港旅遊業短期仍受制於本地以至全球的封關檢疫措施，一日未完全解除，旅遊業也不能迎來反彈。

她同意，中長線香港旅遊業情況不容樂觀，主因香港旅遊業依賴中國內地旅客，惟兩地高消費品的差價收窄、本地示威活動令國內旅客擔心安全，致使香港作為旅遊目的地的吸引力下降。

就港人外遊需求而言，她預計本地失業率上升及減薪裁員措施將令港人開支變得謹慎，消費及外遊意欲勢將受打擊。她相信，長途航班改飛短途航班將成趨勢。

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