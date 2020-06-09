新盤UPDATES：大批項目本月開售 個別已展開攻勢
2020年06月09日 20:19
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大批全新樓盤爭相部署本月開售，勢必推高市場競爭氣氛，個別項目更已搶閘啟動前期軟銷攻勢，業界料購買力將繼續流入一手樓市。
●將軍澳SEA TO SKY樓書48小時內上網
長實集團(01113)執行董事趙國雄稱，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY周二(9日)正式啟動推盤攻勢，預料48小時內上載樓書至樓盤網站。
長實地產投資董事郭子威表示，項目有機會於本月內開售，首張價單將不少於285伙。整個樓盤共提供1,422伙，兩房戶佔577伙，實用面積434至482方呎，三房戶共有700多伙，面積702至817方呎。
至於四房雙套房大單位只有104伙，面積則介乎1,054至1,077方呎。當中三、四房戶全部可享海景。預計關鍵日期為2022年2月28日。
●迎海‧駿岸特色戶逾2450萬沽 呎價近1.7萬
恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海·駿岸再錄得海天名邸大宅成交。單位為6座25樓A室，實用面積1,454方呎，成交價2,450.08萬元，呎價16,851元。成交紀錄冊顯示，迎海各期重推以來短短不足1個月，累積已售出11伙特色戶，套現約3.75億元。
●滿名山本月連沽6座洋房 套現逾2.75億
嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山連錄4宗洋房成交，分別為山庭H28、H30、H31及37號洋房，每戶實用面積1,785方呎，成交價介乎4,000萬至4,238萬元，呎價由22,409至23,742元。該盤本月至今已連沽6座洋房，套現逾2.75億元。
●The Carmel洋房逾2700萬元獲承接
永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，售出66號洋房，實用面積1,706方呎，花園面積370方呎，平台與天台分別226及270方呎，售價2,719.6萬元，呎價15,941元。
●雲海特色戶售2917.2萬元
新鴻基地產(00016)位於馬鞍山的雲海，售出Maple Court第2座G樓C單位，實用面積1,320方呎，花園面積1,439方呎，售價2,917.2萬元，呎價22,100元。
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