新盤UPDATES：大批項目本月開售　個別已展開攻勢

大批全新樓盤爭相部署本月開售，勢必推高市場競爭氣氛，個別項目更已搶閘啟動前期軟銷攻勢，業界料購買力將繼續流入一手樓市。

●將軍澳SEA TO SKY樓書48小時內上網

長實地產投資董事郭子威表示，項目有機會於本月內開售，首張價單將不少於285伙。整個樓盤共提供1,422伙，兩房戶佔577伙，實用面積434至482方呎，三房戶共有700多伙，面積702至817方呎。

至於四房雙套房大單位只有104伙，面積則介乎1,054至1,077方呎。當中三、四房戶全部可享海景。預計關鍵日期為2022年2月28日。

●迎海‧駿岸特色戶逾2450萬沽 呎價近1.7萬

●滿名山本月連沽6座洋房 套現逾2.75億

●The Carmel洋房逾2700萬元獲承接

●雲海特色戶售2917.2萬元

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626