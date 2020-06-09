新股專輯：思摩爾國際傳本周上市聆訊　集資62億

外電引述消息報道，電子煙設備製造商思摩爾國際將於本周進行上市聆訊，若成功闖關，將於下周評估投資者需求，其集資額至少8億美元(約62.4億港元)。

據初步招股文件，該公司2019年上半年溢利9.2億元(人民幣．下同)，按年飆升4.1倍；收入按年大幅增長1.78倍至32.73億元，其中80.6%來自向企業客戶銷售電子霧化設備及組件；毛利率為41.5%，較2018年末增加6.8個百分點。2018全年溢利達7.33億元，按年增加2.88倍；收入34.33億元，按年升2.19倍。

根據行業報告，以2018年收入計算，該公司為全球最大電子霧化設備製造商，佔總市場份額約10.1%。是次集資所得用建立江門及深圳產業園、升級工廠及系統、投資研發、收購產生協同效益或互補的公司、運營資金及其他一般企業用途。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626