【港府恐踩雷】IATA估航空業今年勁蝕6575億

外國傳媒報道，國際航空運輸協會(IATA)最新預計，直到2021年1月，航空交通量將較今年初下降36%，而直到今年底，航空公司的總債務將達到5,500億美元(約4.29萬億港元)，勁增1,200億美元(約9,360億港元)，債務負擔不可持續，各地政府可能需要以貸款換取航空公司的股權；另一種結果是航空公司破產數量激增。

該機構雖然預計2021年，收入客公里(RPKs、即飛行公里乘以收費旅客)增長55%，但仍較2019年低29%，屆時航空公司的客座率將保持在75%以下。

因此，IATA估計新冠肺炎疫情將導致今年航空公司虧損843億美元(約6,575億港元)，料今年所有地區的航空公司都將出現虧損，將是歷史上最大的損失，各地區航空公司淨虧損將佔總收入的15至30%，2021年虧損亦達158億美元(約1,232億港元)。

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