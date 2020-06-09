【全球救市】國務院敲定2萬億人幣刺激　將直達地方

國務院常務會議周二(9日)召開，敲定2萬億元人民幣(下同)新增財政資金，將直達基層、民生，並確定建立特殊轉移支付機制，將資金通過增加中央對地方轉移支付、安排政府基金轉移支付等方式，第一時間全部下達市縣。

今年政府工作已確定新增減稅降費2.5萬億元，其中減免社保費將為市場主體減負1.6萬多億元，大部分將於下半年實現，很多地方也在自主減稅降費，這將有力支持企業特別是中小微企業紓困、解困難群眾之急，但也同時給地方財力帶來很大壓力。

有關新增財政赤字及抗疫特別國債共2萬億元資金直達市縣，就是要支持地方落實扶助受疫情衝擊最大的中小微企業、個體工商戶及困難群眾的措施。省級地方政府加強資金監管之時，將利用自身財力彌補基層財力缺口，以確保中央確定的保就業、保民生、保市場主體舉措到位。

該會議又確定，為幫助涉及近2億人就業的外貿企業紓困發展，在鼓勵企業拓展國際市場同時，支持適合出口產品開拓內地市場。簡化內銷認證和辦稅程序。支持電子商務平台、大型商業企業等開展外貿產品內銷活動。鼓勵金融機構加大信貸支持及應收帳款、存貨、訂單等抵押融資。

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