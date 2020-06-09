樓價UPDATES：業主劈價沽自住物業　寧願租樓

樓市去向未明朗，有業主劈價沽出自住物業套現轉租。荃灣綠楊新邨兩房戶，原業主就擱置換樓計劃，放盤一日即減20萬元沽貨，之後寧願租樓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島20座極高層D室，實用面積約592方呎，套兩房連士多房間隔，以1,000萬元獲承接，實用呎價約16,892元，新買家為外區租客。

●西區匯賢居低層A室，實用面積約636方呎，套三房連及儲物室間隔，新買家由租轉買，單位原先開價約1,450萬元，議價後斥約1,298萬元承接，實用呎價約20,409元。

●灣仔尚翹峰2座高層A室，同層曾發生事故，實用面積約452方呎，兩房間隔，近日以約995萬元沽出，實用呎價約22,013元，屋苑現約有45個單位放售，最低叫價由1,050萬元起。

●灣仔York Place中層C室，實用面積408方呎，一房間隔，以22,000元租出，實用呎價54元，原業主於2009年5月以702萬元買入，持貨11年，租金回報3.8厘。

●北角建華花園高層D室，實用面積552方呎，三房間隔，獲區外首置上車客以約980萬元承接，實用呎價17,754元。

●北角慧雲峯中層B室，實用面積934方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,180萬元承接，實用呎價23,340元。

●北角永光閣中層C室，實用面積296方呎，兩房間隔，以515萬元沽出，實用呎價17,399元，原業主於2008年9月購入，當時作價182萬元，持貨逾11年至今沽售，帳面獲利333萬元。

●西灣河嘉亨灣1座高層D室，實用面積約504方呎，兩房連儲物室間隔，望維港海景，由去年11月起以叫價1,300萬元放盤，經議價後減價80萬元或約6%，至近日以1,220萬元以交吉形式沽出，實用呎價約24,206元。

●柴灣杏花邨28座中層6室，實用面積619方呎，三房兩廳間隔，以月租23,000元租出，實用呎租37.2元，業主於2004年購入上址，當時作價246.8萬元，現享租金回報率11.2厘。

●小西灣藍灣半島7座極高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元，新租客為本區客。

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九龍區

●將軍澳峻瀅7座低層E室，實用面積約695方呎，套三房間隔，享山景，去年7月底開始放售，叫價950萬元，及後至今年4月頭減價至900萬元，最終於日前以882萬元易手，累積減價達68萬元或7%，實用呎價約12,691元。

●將軍澳新都城1期1座中層H室，望樓景，三房間隔，實用面積約526方呎，以850萬元放盤僅約1星期，即獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約828萬元成交，實用呎價約15,741元。

●將軍澳維景灣畔16座高層C室，實用面積531方呎，兩房間隔，吸引原居於沙田區之租樓人士購入退休自住，成交價858萬元，實用呎價約16,158元，原業主於2004年3月斥資約258.1萬元購得，是次轉手帳面獲利599.9萬元，升值逾2.3倍。

●將軍澳居屋彩明苑彩楊閣低層2室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，望山景，未補價第二市場原先叫價640萬元，減價17.2萬元，減幅約2.7%，獲外區買家以622.8萬元承接，實用呎價9,582元。

●茶果嶺麗港城28座高層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，議價後以968.8萬元易手，實用呎價14,102元，原業主於2016年8月以700萬元買入，持貨近4年，現轉手帳面獲利268.8萬元離場，單位升值約38%。

●茶果嶺麗港城5座低層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享園景，放盤不足一星期，即由叫價980萬元微減至975萬元易主，實用呎價約13,035元，屋苑現時約有125個放盤，最低入場費由730萬元起。

●藍田滙景花園錄本月首宗成交，單位為7座高層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，望山景，開價880萬元，買賣雙方議價後，現降價32萬元，以848萬元成交，實用呎價15,791元，新買家為外區換樓客。

●大角咀港灣豪庭5月全月共錄約20宗租務成交，近日9座頂層單位，兩房間隔，實用面積約369方呎，以約18,000元放租約兩星期，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租2,000元，以16,000元租出，減幅約11%，實用呎租約43.4元。

●大角咀 形品‧星寓高層L室，實用面積386方呎，一房間隔，早前開價750萬元，現降價20萬元，以730萬元成交，實用呎價18,912元。

●奧運站維港灣3座高層B室，實用面積約728方呎，套三房連多用途房間隔，原本叫價1,650萬元放盤，經議價後減價22萬元或約1.3%，最終以1,628萬元沽出，實用呎價約22,363元，屋苑本月至今累錄兩宗二手成交。

●長沙灣喜漾2座低層F室，實用面積408方呎，一房間隔，最初開價710萬元，買賣雙方議價後，以707萬元成交，實用呎價17,328元，新買家為外區上車客。

●深水埗仁光大廈錄本月首宗買賣，單位為極高層C室，一房間隔，實用面積約212方呎，以340萬元放盤約一星期，即獲外區客接洽，議價後輕微減價5萬元，以約335萬元成交，實用呎價約15,802元，新買家為單身人士。

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新界區

●荃灣綠楊新邨Q座低層6室，實用面積445方呎，兩房間隔，叫價720萬元，放盤翌日速獲用家以700萬元承接，實用呎價15,730元，原業主早前有意換樓，遂將單位放售，但近日見局勢再度不穩，對後市信心轉弱，隨即改變決定，擱置買樓，改為租樓，並加快賣樓套現，見有實客洽購，立即答應減價沽貨。

●東涌東環6B座低層3室，實用面積約471方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，在未有睇樓情況下，火速決定承接，輕微議價後終減價約2萬元，以628萬元成交，實用呎價約13,333元。

●屯門居屋富健花園5座中層K室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，一名持公務員綠表的區內客，獲減價9.2萬元，於未補價第二市場以340.8萬購入上址，實用呎價7,907元。

●屯門寶怡花園1座高層G室，實用面積415方呎，議價後減價11.5萬元，區內首置業即睇即以508.5萬元購入，實用呎價12,253元。

●屯門豫豐花園5座低層A室，實用面積362方呎，兩房間隔，於5月底以500萬元放售，放盤約10天，議價後以464萬元成交，實用呎價12,818元，新買家為上車客。

●天水圍居屋天頌苑D座高層3室，實用面積650方呎，套三房設計，日前獲區內首置客垂青，新買家為綠表客，終以未補價第二市場價489.8萬元購入上址自用，實用呎價7,535元。

●元朗加州花園錄本月首宗二手成交，為銀菊徑單號屋，實用面積約1,014方呎，三房兩廳間隔，原業主叫價1,150萬元，經議價後減價24萬元或約2%，至近日以1,126萬元沽出，實用呎價約11,105元。

●大埔美豐花園A座低層1室，實用面積293方呎，兩房間隔，原先叫租12,000元，放租兩個月，終以月租10,500元租出，實用呎租35.8元，業主於2010年3月購入上址，當時作價142萬元，現享租金回報率8.9厘。

●大埔居屋寶雅苑C座中層17室，實用面積485方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以370萬元易手，實用呎價7,629元，原業主於1989年7月以29.26萬元買入，持貨31年，帳面獲利340.74萬元，單位升值11.6倍。

●沙田好運中心楓林閣低層B室，實用面積約505方呎，三房間隔，日前終以680萬元沽出，實用呎價約13,465元，原業主於1998年11月以約158萬元購入，持貨22年，轉手帳面獲利約522萬元。

●沙田帝堡城6座低層C室，實用面積753方呎，三房間隔，望園景，最終以1,000萬元沽出，實用呎價13,280元。

●馬鞍山雅濤居2座中層F室，實用面積482方呎，兩房一廳間隔，原先叫價760萬元，放盤1個月，減價20萬元，減幅2.6%，最終以740萬元易手，實用呎價15,353元。

●馬鞍山迎海‧星灣18座低層B室，實用面積546方呎，兩房連儲物室間隔，享海景，以895萬元沽出，實用呎價16,392元，原業主於2014年1月以約651萬元一手購入單位。

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