夜市UPDATES：Apple破頂！科技股獨秀　港夜期失二萬五

投資氣氛突然轉淡，市場開始懷疑股市是否升過龍，美股道指插400點後反覆，目前報27,300點，跌271點或0.99%；標指報3,193點，跌38點或1.19%；納指報9,870點，跌54點或0.54%。

外圍股市現高位回吐，港股期指夜失二萬五關，目前報24,829點，跌38點，低水228點。

美股表現分化，「FAANG」五大科技股全部持續上揚，蘋果公司及亞馬遜漲近1%，均創歷史新高，Facebook升2%，Netflix漲升1%。

全球市場風險情緒突然降溫，或受到美國聯儲聯邦公開市場委員會將從周二(9日)開始舉行為期兩天的貨幣政策會議影響，結果將於香港時間周四(11日)凌晨2時公布。

分析認為，美股反彈是聯儲局大規模刺激措施作用，該局對美債孳息率的觀點和今年首度發布的經濟預期備受市場關注。另外，法國財政部宣布航空工業進入緊急狀態的最新消息也令投資者感到不安。

值得注意的是，貿易紛爭火頭再起，歐盟貿易專員Phil Hogan周二(9日)在布魯塞爾舉行的貿易部長會議上表示，美國在近幾周圍繞飛機補貼爭端進行的和解談判中「後退」。若達不成協議，將意味着歐盟最快會在今年7月對美國出口產品，徵收數十億美元計的關稅。

歐洲主要指數周二全線下挫，英股跌1.99%；德股跌1.69%；法股跌1.68%。

【21:30】美股經過連日強勢後，周二早段終出現回吐，道指低開400點，至27,171點，納指挫61點至9,863點。

近日急升的航空及郵輪股紛紛回吐，美國航空及聯合航空分別挫12.26%及12.73%，至17.82美元及42.49美元；皇家加勒比郵輪及嘉年華郵輪亦分別跌7.2%及9.74%，至69.71美元及22.49美元。。

波音公司周一單日飆12.2%，連升6日，本月累漲58%，但周二早段跌6.13%至216.37美元。

不過，梅西百貨宣布重開450家店舖，並取得新融資，股價急升4.71%至10美元。

另外，珠寶公司Tiffany首季收入倒退43%，每股經調整後虧損43美仙，多過市場估計的23美仙，公司稱會繼續推進賣盤予全球最大奢侈品集團LVMH的交易。Tiffany股價早段報124.04美元，升1.52%。

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