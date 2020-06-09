【樓市震散】看淡情緒升溫！港島盤9年勁蝕400萬

二手市近日掀起「掟貨潮」，不少沽售單位業主持有物業多年，寧無錢賺甚至蝕讓都要離場。投資者持有長達9年的銅鑼灣瑆華一房單位，減價至985萬港元售出，單位帳面貶值約400萬元。同時，外籍客持有的西貢大網仔全幢村屋，減價340萬元沽，持有近8年，賺幅亦不足一成。

市場蝕讓個案增加，近日出現至少10宗同類二手個案。消息透露，上址為瑆華高層B室，實用面積383方呎，向來作收租用逾，去年初以1,180萬元放盤。直至今年5月開價已降至990萬元，議價後再減5萬元沽，呎價25,718元，期內累積減幅達16.5%。

【蝕使費】

部分業主不惜蝕使費。中原曾紀賢表示，沙田玖瓏山日瓏閣1座中層C室一房戶，實用面積466方呎，去年5月開價900萬元放售，累減至690萬元，終獲上車客承接，呎價14,807元。原業主持貨約5年，帳面只賺10.9萬元離場。

【勁劈價】

部分地區劈價情況更明顯。世紀21奇豐廖振雄透露，西貢大網仔黃毛應雙號全幢村屋，建築面積2,100方呎，連天台。市場放盤多時，開價1,600萬元，原業主為外籍人士，打算離開香港回家鄉，大幅劈價後，以1,260萬元出貨，減幅達21%，呎價6,000元，低市價15%。

【棄自住】

樓市走勢未明，荃灣綠楊新邨自用業主賣盤轉租。中原黃騰達指出，該屋苑Q座低層6室，兩房間隔，放盤一日速減20萬元，以700萬元沽，呎價15,730元。原業主本來打算換樓才放盤，但近日見局勢再度不穩，對後市信心轉弱，遂加快賣樓套現，並擱置再入市改為租樓。單位約11年間帳面升值513萬元。

【高層平】

此外，傳統豪宅區價格率先回落。市場消息指出，大坑大寶閣高層B室，實用面積2,465方呎，以約8,800萬元售出，呎價35,700元。資料顯示，位於上址對落一層的同室單位，於上月才以9,000萬元售出，反映上述最新成交，層數較高，但做價約一個月低出約200萬元。

【做價跌】

市場消息稱，北角半山摩天大廈高層戶，實用面積1,806方呎，市傳以4,180萬元沽，呎價約23,145元。據了解，同室單位於2018年中曾以約4,500萬元登記售出，是次成交價較兩年前做價再低約7%。

【銀主盤】

另外，有市區住宅低市價近一成易手，長沙灣順發居低層連平台銀主盤周二(9日)透過環亞拍賣推出，終以700萬元拍出，低市價約9%。

該拍賣行昨推出31項物業，並沽出4項。包括上述實用面積484方呎，連222方呎平台的單位，以交吉開價595萬元，吸引5組買家到場登記，獲承價逾十口，搶高17.6%成交，呎價14,463元。物業估值約770萬元。

同場銅鑼灣維新大廈低層連平台迷你戶，實用面積256方呎，提供企理裝修，並設861方呎平台，交吉開價490萬元，以520萬元拍出，呎價約20,313元。物業估值約540萬元。

工商車位物業亦獲承接，柴灣高威閣3樓一個雙號銀主車位，以開價138萬元拍出。荃灣富利工業大廈14樓一個雙號單位，以38萬元拍出。

此外，忠誠拍賣周三(10日)推拍西區泓都第3座低層B室銀主盤，實用面積619方呎，開價1,030萬元，呎價約16,640元。較部分網上銀行估值1,277萬元，低約19%。

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