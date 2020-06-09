全球經貿戰：歐美再現裂痕 7月或打「關稅戰」

財經媒體彭博報道，歐盟貿易專員稱，歐盟緩解大西洋兩岸貿易緊張關係的努力毫無進展，即將到來的美國大選意味着要想取得任何突破，都可能要等到今年11月以後。

歐盟貿易專員Phil Hogan周二(9日)在布魯塞爾舉行的貿易部長會議上表示，美國在近幾周圍繞飛機補貼爭端進行的和解談判中「後退」。若達不成協議，將意味着歐盟最快會在今年7月對美國出口產品，徵收數十億美元計的關稅。

他說：「我們必須承認美國現在處於選舉前階段。因此，華盛頓更關注國內政治眼下面臨的挑戰，例如應對新冠疫情的需要。」

歐盟希望延長2018年7月達成的停戰協議。去年底開始，美國對歐洲發起新的關稅行動或關稅威脅，導致貿易關係陡然緊張。歐洲關切的首要問題，是美國威脅以國家安全為由，對歐盟產汽車和汽車零組件加徵關稅。

去年，美國被允許對75億美元歐洲產品加徵關稅，以報復歐洲政府對空中巴士的非法補貼。Hogan預計，世界貿易組織(WTO)最早將於7月，對歐盟發起的關於美國非法補貼波音公司案做出裁決。

他說：「我感到遺憾的是，美國最近幾周在和解談判中後退。因此，雙方分歧仍然很大。如果情況仍然如此，一旦獲得世貿組織裁決，歐盟別無選擇，只能就波音公司案行使報復權利實施制裁。」

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