美就業市場真的回春？克魯格曼：7月底見真章

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)周二(9日)於《紐約時報》專欄撰文質疑，5月美國非農就業報告雖然良好，但對未來政策走向會否反而是壞消息？

他指出，上述質疑是因現在美國經濟還「大致倚賴呼吸機」維持運作，若這個好消息導致「呼吸機」太快被撤除，數月後可能產生嚴重後果。

或許有人懷疑，5月出奇地好的就業報告是否被「做手腳」，克魯格曼排除了這種可能性，相信準備這份報告的大批專業人員會認真看待自己的職責。再者，整份就業報告不只包含標題的數據，無法輕易竄改，任何「造假」都會極之震動。

他認為，這份就業報告描繪出的整體經濟景象很合理。報告顯示，餐飲業和牙醫診所這類需要「人與人」密集接觸的行業，商業活動已從先前大致停擺的低潮局部反彈，這與社交距離限制鬆綁帶動一些經濟活動增長的預期脗合。

他覺得就業報告有兩點可喜：一，雖然狀況艱困，失業率達「大蕭條」水平，但經濟未嚴重到「大蕭條」地步；二，目前為止就業人數大減，大致只局限於接觸密集的行業，尚未壓垮整體經濟。

不過，上述的可喜是因政府大規模救市，相關失業救助即將在7月31日到期。同時，「薪金保護計劃」經費已用盡，此計劃貸款給小企業，若他們不裁員，貸款即可轉化為補助款項，不必償還。換言之，目前支撐經濟的「兩大救市支柱」即將消失！

因此，克魯格曼警告，若國會和白宮不速速行動，到夏末秋初，美國經濟形勢將很醜陋。

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