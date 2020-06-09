世界格局正轉變！美今年恐2.5萬間實體店永久關閉

外國傳媒報道，據零售科技數據公司Coresight Research數據顯示，美國今年恐有多達2.5萬間美國商店永久關閉，打破去年9,800多間的歷史紀錄。

截至6月5日，已計劃永久關閉的零售商店約有4,000間，其中包括J.C. Penney、Victoria's Secret等數百家品牌。

Coresight Research預期，美國今年可能有2萬至2.5萬間實體商店永久關閉，高於3月份估計的1.5萬間商店。該機構行政總裁Deborah Weinswig表示，如果購物中心主要的租戶關閉商店的話，其他租戶可能也會倣效。因此，百貨商場中的百貨商和大型服裝連鎖店倒閉都可能產生連鎖反應，給商場帶來更多壞消息。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626