【國泰撲水】麥萃才：倘港府不救　恐爆系統性風險

今次重組計劃中，港府認購195億元的優先股及19.5億元的認股權證，並提供78億元過度貸款融資予國泰。他解釋，疫情下航空公司客流量大減，每個月需要蝕錢，航空業未來數年的營運難見理想，航空公司在外融資有一定難度，當下最重要是流動資金，故過度性貸款非常重要。至於港府為何不發債而選擇認購優先股，估計是不想再推高國泰的槓桿比率，且發債成本相對較高。

至於政府為何選擇以認購優先股而非普通股，主因國泰並非政府擁有。他指，企業本身受法例規管，倘若政府以董事身分入董事局，將會身兼球證、球員角色，出現利益衝突問題。

再者，優先股形式投資幾乎等同於被動形投資，而今次發行的優先股就有訂明，股息率是隨年數遞增，變相驅使國泰盡快還錢。他相信，以此計算，投資回報高於或者相若於外匯基金的平均回報。

他續指，優先股股東不如普通股股東般擁有投票權，但假設國泰倒閉，國泰在償付債權人的款項後，將可優先償還於優先股股東，在利益保障考慮較多。

他評論，政府拯救航空公司於國外並非新鮮事，但國泰作為私人英資企業，港府仍然要「插手」是因為國泰對航空業影響太大，並非「抵唔抵救」而是「唔救唔得」。

他稱，一般政府選擇救私營企業有公平性考慮，惟國泰是「非常特殊的例子」，該公司在行業領導性地位，倘若港府不救，系統性風險會蔓延至其他行業，並影響其他行業的生存。

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