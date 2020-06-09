虧損創紀錄！傳軟銀旗下願景基金擬裁員15%

財經媒體彭博引述消息人士透露，在上財年錄創紀錄虧損後，軟銀集團的願景基金準備削減約15%員工。

消息人士稱，現有約500名員工的願景基金負責人Rajeev Misra計劃把裁員人數增加到80名。彭博此前報道，截至上個月，願景基金計劃裁員約10%。

另一位消息人士表示，Marcelo Claure營運的軟銀國際將裁減約26名員工，軟銀國際現有職員約230人。彭博上個月報道，該子公司的裁員比例預期約10%。

願景基金和軟銀集團的發言人拒絕置評。

根據消息人士說，Misra希望將願景基金成本砍掉約20%。受影響最大的可能是負責支持投資組合公司運營的部門，即內部所稱的營運團隊。該人士稱，總人數為50人的營運團隊多達18人將被裁。裁員消息可能最快在周三(10日)宣布。

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