【財經評論】經濟復甦炒過龍　須慎防賺糖輸廠

美國經濟先遇世紀疫情，再遇社會動盪，可美股照升如儀，代表科技股的納斯達克指數更再創新高，究其原因就是「水浸」！聯儲局推行無限量放水計劃，其他央行亦別無選擇跟隨大印銀紙，致使海量資金四處尋覓出路，可實體經濟前景無甚作為，結果流往資本市場炒作。這種由資金推動的升市氣氛，正在全球主要市場蔓延，但別忘記，過去逾十年已證明放水非萬靈丹，股市過度炒作，最終離不開調整，且須提防升得急時跌亦急，宜打醒十二分精神！

美股氣氛轉熱，與冰冷的經濟景氣形成強烈對比，之所以有如此怪象，主要理由乃股市一向行先經濟，在預期全球各地疫情陸續受控、經濟逐步重開，加上各大央行放水救市產生效用，復甦概念就成為股市炒上的藉口。與此同時，三月份全球股市大跌，除了受疫情重創外，國際油價暴跌亦大大打擊信心，最近主要產油國達成延長減產協議，油價得以持續穩步回揚，為股市帶來支持。再者，疫情期間電子商貿蓬勃發展，新經濟股以贏家姿態跑出，引領納指創新高。

因此，即使不少研究機構表示，今年全球經濟衰退為二戰後最慘，美國國家經濟研究局報告亦指，今年二月當地已結束史上最長經濟擴張期，正式步入衰退，市場也莫衷一是，只關注經濟數據近見底，忽視了復甦之路有多崎嶇。

是次疫情的一個深遠影響，乃改變了營商和消費模式，例如視像會議代替了商務旅程、在家工作代替了傳統辦公室、網購代替了實體店，這將加快淘汰部分傳統經濟產業，惟新經濟產業除了小量龍頭企業外，其他為數眾多的小企業，利潤能力不可與傳統企業同日而語。足見社會上整體企業盈利能力不可能於短期內復原，意味股市再急升的話，估值將進入嚴重超買，風險累積將衍生更嚴重後果。

除了股市外，資金也輪流流竄其他資本市場和企業債，可企業由於不願作長期投資，最終資金還是留在資本市場翻滾，而不是落入實體經濟，最終構成資產價格不斷飆升，惟刺激不了太多實際消費需求，反而深化社會貧富懸殊，加劇惡性通脹風險。

當然，地緣政治緊張、中美關係惡化，足以隨時扭轉股市氣氛，可如今全球「水浸」，投資者寧願抱着搵最後一桶金的心態在股市賺快錢，身處這個「鬥傻」遊戲，須謹記眼前贏多少不等於一切，離場時能帶走多少才是贏家！

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626