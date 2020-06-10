中環Hot Talk：年薪過百萬未算成功？

「百萬富翁」這一個詞語在幾十年前大家都掛在嘴邊，現在莫說你身家有百萬元，即使是千萬元也稱不上是富翁。那麼「年薪過百萬」又如何？若果你今天年薪過百萬元，或者你有時依然會為人工不夠用而感到不開心，但其實你已是香港最高收入的那一成打工仔。

根據稅務局最新的年報顯示，在2017至2018年度全港有187萬名薪俸稅納稅人，當中年薪超過一百萬元的薪俸稅納稅人只有約17萬人，即是佔全港薪俸稅納稅人不足一成。

從以上數據可以明白為甚麼普遍香港人仍然視「過百萬年薪」為成功人生的表現。我沒有數據去顯示百萬元年薪打工仔在不同行業之間的分布，但我相信隨時有一半人是來自金融行業。

當然並非每個金融業打工仔都年薪過百萬港元，甚至在投資銀行內也不是個個百萬元年薪，但的確百萬元年薪在這個行業內亦沒有炫耀的空間。金融人並非不知足，只是家家有本難唸的經。

事實上，對於很多人來說，連認識一個有百萬元年薪的人的機會也不多。若果你已是一個年薪過百萬元的金融打工仔，實在是比上不足，比下甚為有餘，在繼續人望高處之餘，也應該心存感恩。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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