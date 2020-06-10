【名家筆陣】許照中：中概股勢加速撤美湧港

在美國上市的內企瑞幸咖啡被爆造假，令相關中概股的誠信問題，成為中美關係空前緊張之下，美方用以攻擊中方的藉口。

瑞幸咖啡事件曝光，美國的證監會高層官員馬上跑出來放話，質疑在美國上市的中概股的可靠性，作「一竹蒿打翻全船人」之勢後，此事也成為美方高層官員包括總統特朗普、國務卿蓬佩奧等用作攻擊中國的武器。

特朗普就中央政府決定在港推行「港版國安法」一事，更揚言會取消允許中概股在美上市，作為對中央政府的決定採取制裁行動的其中一部分，讓在美上市中概股大有面對風雨欲來的感覺。

瑞幸咖啡事件無疑是必須追究，倘若證實有人員違規，便需要繩之於法，讓法律作出制裁。惟這事件僅屬企業運作其中個人操守的問題，就算在歐美甚至亞洲其他國家的上市企業，也偶有被揭發造假的事情，倘若隨便放上國家關係的層面，用來作為攻擊對方的藉口，實在不妥當。

在美上市中概股面對當地政客如此無理的政治操作之下，便有如長期把自己置於別人的刀尖之下，隨時會成為美方獲取政治紅利的「人質」，任其宰割，處境堪虞。

執筆時，看到有報道指美國國務卿蓬佩奧公開呼籲全球交易所收緊上市規則，防範中國企業會計欺詐。他是繼特朗普日前揚言已經啟動工作，加強審查在美國上市的中國企業，並且要求總統金融市場工作小組在60天內遞交評估與建議報告之後，進一步把其針對中概股的圖謀推向國際市場層面的行動，反映中概股在這類政客管治之下的美國股市上市，其可能面對的風險將會是難以估量。

事實上，中概股成為美方政客藉詞攻擊的對象已非始自近月，我在去年6月份發表題為「中概股退市有利香港」的文章，便曾經提到中美貿易戰熾熱之下，在美國紐約證交所以預託證券股份上市的中芯國際集成電路製造有限公司，便突然在去年五月發出公告，宣布申請自願將其美國預託證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。

中芯國際表面所持退市的理由乃是由於它在紐交所的ADS交易量相對有限，維護上市帶來的行政負擔和成本較重所致。

去年中芯自美股市場退市，中美雙方關係仍未至如今年初以來般的惡劣，特朗普處理疫情不力，令美國確診與死亡人數均遠超其他國家，成為全球之冠。特朗普為了今年底競選連任，忙於把責任推諉中國，因此用盡一切手段，污衊中國的一切，矛頭還指向多年以來早已大量在美國上市的中概股。

(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)

許照中

六福金融主席兼行政總裁

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