駐港外國僱員生活成本全球最高　連續3年居首

外媒報道，人力資源諮詢公司美世(Mercer)最新發布的年度調查顯示，香港連續3年成為外派員工生活成本最高的城市。

美世表示，香港「天價」的住屋成本遠高於該調查的其他208個城市。排名前10位的城市依序為：香港、阿什哈巴德、東京、蘇黎世、新加坡、紐約、上海、伯恩、日內瓦、北京。當中，亞洲共佔6席；瑞士則佔3席；而排名第6的紐約則是唯一躋身前十名的美國城市。

報告指出，作為土庫曼的首都，阿什哈巴德正面對經濟危機，因為嚴重的貨幣緊張造成進口問題，匯率波動與通脹導致問題進一步惡化。此外，由於美元強勢，美國城市外派員工的生活費增加，在紐約之後，三藩市維持在第16名，洛杉磯上升1名至第17。

另一方面，生活費用最低的5個城市依序為：突尼西亞首都突尼斯、納米比亞首都溫得和克、烏茲別克首都塔什干、吉爾吉斯首都比什凱克、巴基斯坦的卡拉奇。

全球生活費最昂貴城市(首10名)：

1、香港

2、阿什哈巴德

3、東京

4、蘇黎世

5、新加坡

6、紐約

7、上海

8、伯恩

9、日內瓦

10、北京

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