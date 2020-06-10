歐股收市下挫　德國DAX跌逾200點

歐洲股市收市下挫，投資者續關注各地經濟重啟步伐。英國富時100指數收報6,335點，跌136點或2.11%；法國CAC指數收報5,095點，跌80點或1.55%；德國DAX指數收報12,617點，跌201點或1.57%。

泛歐Stoxx 600指數收報369.54點，跌4點或1.22%。

歐盟統計局公布，今年首季，經季節調整後歐元區國內生產總值(GDP)終值按年萎縮3.1%，為2009年第三季以來最傷，市場原預期確認初值萎縮3.2%；按月計萎縮3.6%，為1995年有紀錄以來最傷，結束長達7年增長，市場原預期確認初值萎縮3.8%。

個股方面，英國能源服務公司John Wood Group股價急跌9.1%，為泛歐Stoxx 600指數成分股當中最傷，而表現最好的則為德國餐具公司Hellofresh，全日升5.71%。

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