全球剩油恐達10億桶 高盛：油價或再冧20%

隨着各國逐漸重啟經濟，國際油價近日有所回升，但有分析警告別開心太早，因為油價仍有可能再跌達20%。

外媒報道，高盛商品分析師Jeffrey Currie及其團隊發表報告指，「油價現時已升至每桶40美元以上，將刺激供應回升，令油價下行風險大增，預期油價將自周一調整後，再下跌介乎15%至20%。」

國際油價在上月大幅反彈，加上石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)延長現時的減產協議至7月，令不少投資者考慮建倉石油，但高盛強調：「儘管出現反彈，但考慮到多種原因，令我們不建議在周期初段建倉石油。」

第一個原因是目前原油庫存恐已高達10億桶，因為全球經濟活動及客運流量仍然受礙於新冠肺炎疫情。

再者，高盛認為除金屬商品之外，其他商品價格近日反彈已經大幅脫離基本因素。事實上，商品價格指數的升幅仍然遠遠落後於現貨價格，但市場卻不無法在現貨價格的升幅上進行投資。

高盛提到，自4月初以來，即使紐約油價現貨升幅達95%，但零售投資者的資金流入卻產生了負20％的回報。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626