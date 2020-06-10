紐約期油收漲近2%　EIA上調油價預測

市場對於產油國延長減產仍感樂觀，國際油價周二(9日)做好。紐約7月期油收報每桶38.94美元，升0.75美元或1.96%；布蘭特8月期油收報每桶41.18美元，升0.38美元或0.93%。

美國能源資訊署(EIA)發表月度報告指，預期今年美國每日原油產量1,156萬桶，少於5月時預期的1,169萬桶；明年每日產量預期為1,084萬桶，之前預測為1,090萬桶。

EIA預測今年紐約油價為35.14美元，高於之前估計的30.10美元；明年預測則由43.31美元，升至43.88美元。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)上周六達成協議，延長現時每日減產970萬桶的力度至7月，其佔全球供應約10%。不過，據報道，沙特能源部長表示，沙特和其海灣盟國科威特和阿聯酋，將不會在7月額外自願減產合共每日118萬桶。

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