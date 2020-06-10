「金融大鱷」巴斯擬狙擊港元　200倍槓桿豪賭貶值

財經媒體彭博報道，對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)再次想趁亂局「謀食大茶飯」！

據報，這位總部位於美國達拉斯的海曼資本管理公司(Hayman Capital Management)的創辦人，正在啟動一項新基金，該基金將在香港貨幣聯繫匯率崩潰的情況下全力以赴「做淡」！

消息人士指出，巴斯在2008年金融危機之前，對次級抵押貸款的有先見之明而著稱，他將利用期權合約，把新基金的資產「槓桿200倍」。雖然該策略旨在港元兌美元匯率下跌時產生巨大收益，但如果在18個月後港元與美元保持聯繫不變，將損失所有資金。

目前尚不清楚他為該戰略籌集了多少資金，這是現有專注於香港的基金的分支。巴斯拒絕置評。甚至對巴斯來說，這筆交易也是大膽的。巴斯在逾十年前透過美國次按危機中獲利頗豐，但之後其「世界末日」呼籲卻沒有成功。

事實上，歷年沒有人能「賭贏香港聯匯脫鈎」自1983年以來，包括「國際大鱷」索羅斯(George Soros)等舉足輕重的投資者，都是鎩羽而歸。

以巴斯來看，他在一年多以前，就開始警告港元與美元掛鉤的風險，並正準備在香港經濟和政治動盪時期啟動他的基金。一位不願公開姓名的消息人士說，巴斯告訴準投資者，海曼香港機會基金有限合夥人基金將於6月1日推出，如果該貨幣貶值40%，其收益率將達到64倍。

事實上，巴斯不是目前唯一一個投資者狙擊港元。彭博對相關期權的分析數據顯示，市場預期未來12個月，有6%的可能性港元兌美元會跌破7.9，超出本港聯匯制度7.75至7.85的區間的弱方兌換保證水平。

市場參與者有時會將這種押注形容為買彩票。如果本港聯匯制度真的破裂，相關的期權投資將獲利甚豐，但更有可能的是這些期權一文不值地過期。一些對沖基金也會將少量資金押注香港聯匯脫鈎，將整體風險上限設定在以承受的損失水平，而不影響基金整體表現。

巴斯的基金也有可能採取期權投資的方法來狙擊港元，但尚不清楚其風險敞口的具體內容。他告訴準買家其靈感來自海曼資本最大的客戶，但沒有透露是誰。

據知情人士，巴斯的新基金將鎖定資金兩年，並收取2%的一次性管理費；並將收取15%的基金表現費，如果該基金淨回報超過100%，基金表現費將提升至20%。

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