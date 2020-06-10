美股收市：道指挫300點　納指創新高並曾破萬

美國股市連日強勢後，投資者周二(9日)趨向審慎，3大指數收市個別發展，但以科技股為主的納指繼續創收市新高。

道指全日反覆向下，收報27,272點，跌300點或1.09%，結束連續6日升勢；標指收報3,207點，跌25點或0.78%，年內轉為下跌；納指歷史上首次升穿1萬點，最高見10,002點，收報9,953點，再創收市新高。

大型科技股表現強勁，據報蘋果公司(Apple Inc)的Mac電腦將改採用自主研發的處理器晶片，以取代英特爾晶片，消息刺激Apple股價創新高，收報343.99美元，升3.16%。亞馬遜收報2,600.86美元，升3.04%，同樣創收市新高。

全球市場風險情緒稍為降溫，或受到美國聯儲局周二起展開一連兩日議息會議所影響，議息結果將於香港時間周四(11日)凌晨2時公布。

分析認為，美股反彈是聯儲局大規模刺激措施作用，該局對美債孳息率的觀點和今年首度發布的經濟預期備受市場關注。另外，法國財政部宣布航空工業進入緊急狀態的最新消息也令投資者感到不安。

值得注意的是，貿易紛爭火頭再起，歐盟貿易專員Phil Hogan周二在布魯塞爾舉行的貿易部長會議上表示，美國在近幾周圍繞飛機補貼爭端進行的和解談判中「後退」。若達不成協議，將意味着歐盟最快會在今年7月對美國出口產品，徵收數十億美元計的關稅。

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