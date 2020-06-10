港匯強勢！金管局再沽逾26億港元

港匯於香港時間周三(10日)清晨再度觸發強方兌換保證，金管局承接美元賣盤，沽出26.58億港元應市，銀行體系結餘將於6月11日升至1,184.07億港元。

鑑於港元持續強勢，自6月4日至今，金管局總計已注資共8次，規模已超過230億港元。銀行界指，中資企業派息潮、招股活動，以及半年結等因素，將繼續推升港元需求，料注資行動陸續有來，押注港元貶值的炒家暫時平倉「收隊」。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，環球經濟逐漸復甦，市場風險胃納回升導致美元轉弱，同時刺激港元匯價上漲。另方面，港美息差存有差距，沽美元、買港元的套息交易持續亦利好港元，料短期內美元或保持弱勢，金管局此輪注資規模會較大。

事實上，市場亦存在多個利好港匯因素，星展銀行（香港）投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，本地招股活動吸引大批資金流入香港，加上半年結及中資企業派息潮等，均提高港元需求，預計港匯將反覆上試7.75強方兌換保證水平。

李氏相信，待6月的季節性及招股因素褪去，港元拆息才有望進一步回落，屆時港美息差收窄，港匯或回軟至7.8水平。周二(9日)一個月港元拆息報0.78厘，高於同期美息逾60點子，市場套息者仍有利可圖。

值得留意的是，上月底內地提出「港版國安法」後，市場炒家一度大舉沽售港元，導致港匯現貨及遠期價格雙雙回軟。有銀行界人士透露，其後內地官方為穩定市場信心，派出「國家隊」斥資掃入港元，亦為匯價提供支持。

港元強勢沒法擋，期貨市場淡友亦陸續鳴金收兵，12個月港元遠期匯價由上月底低位7.8357，反覆攀升至強方區間，周二曾高見7.7760，預示港元「淡風」正消散。李氏指國安法細節未知何時出爐，有炒家暫時平倉以免支付港元借貸成本，但未來相關議題或再成炒作材料，導致港元匯價轉趨波動。

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