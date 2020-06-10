新債王：美股料由高位回落 美國或現白領失業潮
2020年06月10日 06:17
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(Getty Images圖片)
外媒報道，有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，美國股市很可能從「高位」下跌，並且可能出現一輪企業信貸評級下調及白領失業潮。
岡拉克指，美國聯儲局落實措施購買高息債和交易所買賣基金(ETF)，認為此舉違反了1913年的《聯邦儲備法》。他並稱，如果30年期債息失控，相信聯儲局主席鮑威爾將繼續控制孳息率曲線。他說，交易員相信鮑威爾是「超人」，會設法在未來兩年維持零息水平。
對於量化寬鬆措施和零利率，岡拉克直言這些措施「無作用」，否則「我們不會在10年後再使用這些刺激措施」。他又提到，負利率對銀行是致命的威脅，因為其將損害銀行系統。
岡拉克預期，美股很可能自高位回落，並維持看淡美元；長遠而言，他看好黃金投資，認為金價將會再創新高。
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