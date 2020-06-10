林達控股擬重組 料最多集資1.8億元
2020年06月10日 07:09
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林達控股(01041)公布，經審閱公司截至去年12月底止年度的初步未經審核財務業績後，董事會一直考慮重組債務(於去年12月底達約1.5億港元)的各種選擇方案。該等選擇方案包括但不限於向百慕達最高法院申請委任低度干預臨時清盤人及為公司籌集額外資金。
於今年6月10日，公司與華聯資本(潛在投資者)就集團的可能重組計劃訂立條款清單。據此，公司與潛在投資者將竭力擬備重組計劃及於條款清單日期起60日期限(排他期)內訂立更明確的條款清單。重組計劃將包括集資等多項事項，集資可能以股份認購；及或公開發售的方式進行。
有關重組方案預期集資金額將最多為1.8億元。實際金額有待釐定及可由條款清單的各訂約方進一步磋商。所得款項預期將用於償還結欠債權人的未償還債務；重組成本；新商機；及公司一般營運資金。
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