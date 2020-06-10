林達控股擬重組　料最多集資1.8億元

於今年6月10日，公司與華聯資本(潛在投資者)就集團的可能重組計劃訂立條款清單。據此，公司與潛在投資者將竭力擬備重組計劃及於條款清單日期起60日期限(排他期)內訂立更明確的條款清單。重組計劃將包括集資等多項事項，集資可能以股份認購；及或公開發售的方式進行。

有關重組方案預期集資金額將最多為1.8億元。實際金額有待釐定及可由條款清單的各訂約方進一步磋商。所得款項預期將用於償還結欠債權人的未償還債務；重組成本；新商機；及公司一般營運資金。

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