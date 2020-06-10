神州租車主席辭任　或需立即償還13億元

公司將在切實可行下盡快作出有關委任董事會主席及提名委員會成員構成的進一步公告。

根據集團與若干金融機構(貸款人)所訂融資協議的條款，倘陸不再為公司董事，則貸款人可宣布貸款項下的未償還本金、應計利息及其他應付金額立即到期應付。目前，集團欠付的有關貸款的未償還本金總額約為1.68億美元(約13.1億港元)，公司尚未接獲貸款人發出要求立即償還貸款的任何要求。

公司管理層目前正在獲取貸款人的豁免。

翻查資料，陸正耀同時為瑞幸咖啡的董事長。

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