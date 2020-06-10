【專家點評】陳錦興：呢隻內險股博得過...

中國平安首季純利按年倒退近43%報260.6億元人民幣(下同)，總收入按年減少12%至3,552.6億元。在新冠肺炎疫情衝擊下，平安經營面臨線下業務開展受阻，同時境內外資本市場大幅下跌，且公司執行新金融工具會計準則，公允價值變動損益波動加大，導致投資收益大幅下降。

隨着內地經濟重啟，市場對平保的悲觀看法有所改變，由預期今年新業務價值(NBV)下降轉為回復輕微增長，特別是下半年將有更好的復甦，同時相信明年NBV增長可達10%，以反映持續的人壽轉型表現，以及公司基本面穩定。此外，平保有多渠道的銷售策略，針對不同階層客戶，同時在健康護理與金融方面的科技和生態系統協助下，可有效進行業務間的交叉銷售，帶動增長。

平保有清晰的定位，也是以金融科技推動業務的先行者，當市場轉趨穩定及正常，平保的優勢反而更加突出。以現價計，市價為內含價值的1.2倍，估值並不昂貴。建議82港元吸納，目標價95元，止蝕定於75元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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