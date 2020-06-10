【專家點評】鄭勤龍：恒指或已高處不勝寒

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地天泰》變《雷水解》之中。在易經，「泰」卦為亨通之象，而「解」卦則有解除的意思，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指或有物極必反，泰極而否來之憂。

承接上周預示大市有利指數在短期內延續升勢的《澤地萃》卦變《雷地豫》卦，指數不但連續六日保持升勢，而且更於昨日重上了25,000點大關，收報25,057點，可說是應驗了「萃」卦的意象，即市況中的不利因素暫不會即時反映於大市上和阻礙大市的升勢。然而基於在市場上仍然充斥着不少對大市影響可大可小的事件，包括中美貿易之爭、美國對香港的制裁行動、新型冠狀病毒、美國社會大亂等等的負面因素，雖然若當以上危機解除時，可當為好消息看待，但在目前還未見有妥善解決的方案前，大市卻升勢凌厲，散戶或須慎防大市有被過分炒作之嫌。

「泰」卦曾在本欄於4月15日的文章出現，當時的批斷是以《泰‧九二》爻辭來解說，爻辭大意是在記述古人企圖利用挖空的匏瓜綁在腰間當水泡去渡「河」以遇溺的經過。由於根據卦象顯示，「河」直指25,231至24,657約574點的下跌裂口，因此認為回補裂口將不會成功，結果指數屢次嘗試回補裂口，最終仍然失敗以回。然而於昨日，恒指終於成功回補了裂口，此亦符合了「解」卦的意象，因「解」卦有解除、赦免和危難散去之意，因此若配合「泰」卦的意象，便預示成功挑戰渡「河」。然而在跨越「河」之後，下一個意象便是「泰山」，由於「泰山」為五岳之首，為地勢極高之處，帶有高處不勝寒和物極必反的意味，因此或可預示指數將在登上「泰山」之頂後，勢頭便會急轉往下，極有濃厚的熊市意味。

玄學金融家 鄭勤龍

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