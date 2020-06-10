新冠肺炎：康寧傑瑞製藥與上海巴斯德合作開發病毒抗體

江蘇康寧傑瑞主要負責制定臨床試驗計劃、申報臨床試驗並開展臨床研究，開展候選組合抗體的藥學研究及生產工藝研究，申請生物製品許可，產品的商業化(包括生產及銷售)。江蘇康寧傑瑞或其指定的主體將作為產品的獨家藥品上市許可持有人和獨家生產商。雙方將根據巴斯德協議中的合作里程碑節點分配本次合作在全球範圍內的收益。

目前尚無有效抗體藥物獲批准用於COVID-19治療。通過本次合作，江蘇康寧傑瑞和上海巴斯德有望集中雙方優勢，加快COVID-19及冠狀病毒疾病抗體藥物的研發。

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