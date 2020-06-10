【市前重點睇】道指回吐300點　金價升至1715美元

●美匯指數跌至96.32，離岸人民幣(CNH)企7.0792，港匯觸發7.75，美元兌日圓處107.82，歐元升上1.1334，英鎊高企1.2714。金價漲至1,715美元。布油見41.18美元，紐油報38.42美元。道指期貨上升。

●港匯於香港時間周三(10日)清晨再度觸發強方兌換保證，金管局承接美元賣盤，沽出26.58億港元應市，銀行體系結餘將於6月11日升至1,184.07億港元。

●有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，美國股市很可能從「高位」下跌，並且可能出現一輪企業信貸評級下調及白領失業潮。

●美國10年期國債孳息率跌4.98點子，報0.8253厘。

●港股ADR指數收報24,984點，跌72點。

●即月恒生指數夜期收報24,871點，升4點，低水186點，成交24,729張。

●紐約7月期油收報每桶38.94美元，升0.75美元或1.96%；布蘭特8月期油收報每桶41.18美元，升0.38美元或0.93%。

●高盛商品分析師Jeffrey Currie及其團隊發表報告指，油價現時已升至每桶40美元以上，將刺激供應回升，令油價下行風險大增，預期油價將自周一調整後，再下跌介乎15%至20%。

●紐約7月期金收報每安士1,721.9美元，升16.8美元或1%。

●傳軟銀擴大對願景基金裁員規模，擬削減至多80名員工，相當於約15%員工。

●中國國務院鼓勵金融機構加大對外貿企業的信貸支持，支持電商平台、大型商業企業等開展外貿產品內銷活動。

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