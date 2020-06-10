【股民熱話】港股資金市一招可穩勝？轉勢前必有三大迹象？

港股唔經唔覺已重上兩萬五關。其實，非單只港股，美股再度強勢，帶動全球股市氣氛，港股估值理論上仍相對落後，即使被政治風波困擾，但陸陸續續有大型中企來港上市，足以吸引遊資來港炒一轉，故短期港股是百分百的資金市。經驗相告，資金市一招可以穩勝，就係「順勢而為」四個字！

事實上，話明係「資金市」，市況由資金推動，大背景係全球經濟備受疫情打擊下，各大央行進行量化寬鬆，市場流動性極為充裕，加上超低息環境，部分地區甚至已行負利率，大量資金流往股市「搵食」，疫後的經濟復甦，就成為呢啲魚缸「清兵」衝入股市追貨的壯膽神藥！

●資金不斷湧港為佐證

近期資金不斷湧港，是資金市的另一個佐證。筆者相信，是次資金市會持續至第三季末前，至少到8月有關方面宣布有同股不同權正式獲納恒指為止，恒指目標上試250日線26,300點水平，主要支持則在23,900至24,000點水平。此期間做淡，如與資金流作對，值博率似乎不高。

事實上，在政治因素驅使下，確有外資及本地中高產業擬撤港，但不是今日話撤明日就可以撤，需要計劃和時間去落實，故眼前的資金市，也許欲撤資者亦樂見其成，至少可以逢高減磅，唔使賤賣資產走人。至於大量股份換手過後，港股流通股權或會進一步集中在中資手上，後市吉凶如何，反正身處這個全球亂世，睇到一季的股市走勢已經唔錯，太長遠的，未知數太多，容後再議。

至於資金市幾時先至會係尾聲，筆者建議留意三大指標。第一，資金流逆轉，這可以從港元匯率表現及拆息表現窺探出來；第二是強勢股技術指標紛紛轉弱；第三是垃圾股飛天，散戶全情投入。

何以說今次資金市好可能只會到第三季，之後市況可能不一樣呢？一則11月美國總統大選前，中美變局又會再成為焦點；二則進入秋冬季，本來就係流感高峰期，唔知新冠肺炎疫情會唔會變種再翻轉頭，再擊殺全球經濟，故相信醒目錢都會知所進退，轉攻為守。故眼前呢一、兩個月升市，各位宜好好把握，錯過了，又唔知要捱幾耐先有旺景來臨。

東網財經專欄作者 帥哥

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