【缸湖俠客】新股迎來中概熱 贏輸要看基本面
2020年06月10日 08:10
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初哥廿幾年前開始借孖展抽新股，屈指一算，這遊戲已為我帶來了超過七位數字的可觀利潤。那些年，普遍股民都認為抽新股借孖展要付高息，資金又被困一段時間，倒不如在市場買入股票博上升。我當時覺得可兵分兩路，一邊炒當時得令的股票，另一邊借孖展抽新股，博其掛牌後上漲。
有一點是眾多股民所忽略的，就是新股有「安全港」機制，容許包銷團在一定時間內掛牌來維持秩序。當然，包銷商並非一定會出來頂牌，但筆者發覺有名牌團隊的新股，掛牌後都有一段上升期，勝算很高。
多次抽新股的歷程中，有幾隻令初哥甚為難忘。有兩隻全數中獎的，分別是前身山東國電，即現時提出私有化的華電國際(01071)，以及深圳高速公路(00548)。兩者都獲配百餘萬貨，屬意料之外。幸好為初哥賺了合共40萬元的利潤，開心之餘，繼續尋寶。
至1999年，兗州煤業(01171)招股上市。初哥覺得質素不俗，於是落了100萬元抽，殊不知全公司只得我一人落飛。公布抽籤結果時，嚇到標冷汗，中了近千萬元共300多萬股的貨，比初哥手持現金還多。雖然認為公司前景好，不甚擔心，但因認購不足額，顯示市場不看好。由於要補孖展，否則要立即沽出，心中恐慌，故求救老友，幸得三人相助。
誰料禍不單行，當晚美股大冧，初哥心想，今次難道要輸七位數？莫非要將以前贏的錢輸凸？至掛牌當日，恒指大瀉，眼見名牌包銷商掛入龐大買盤力頂，我每次80萬股共五次才沽清，抹了一額汗，微賺了數萬元離場。該股高位已見，並在一個月後跌了一半。自此以後，我已不想冒這麼大的風險，看清形勢及市場反應才決定落飛與否。
隨後中國人壽(02628)等進行首次公開招股(IPO)上市，初哥才再大膽落飛，動用200萬元金額抽新股，老友記者知悉，做了訪問，從此得到「新股王」的美譽，筆者可真是卻之不恭，受之有愧。
後來中芯國際(00981)上市，我看過資料，覺得內有政治目的，縱使市場熱捧而不敢落飛。有記者來電詢問意見，我如實告知沒有入飛原因，幸運地避過「傷心」一劫。從此新股的贏錢密碼已成過去式，陰陽格局的情況交替出現，近期數隻新股表現亦良莠不齊。
鄧建初 資深股評家，縱橫金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。
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