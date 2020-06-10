【缸湖俠客】新股迎來中概熱　贏輸要看基本面

初哥廿幾年前開始借孖展抽新股，屈指一算，這遊戲已為我帶來了超過七位數字的可觀利潤。那些年，普遍股民都認為抽新股借孖展要付高息，資金又被困一段時間，倒不如在市場買入股票博上升。我當時覺得可兵分兩路，一邊炒當時得令的股票，另一邊借孖展抽新股，博其掛牌後上漲。

有一點是眾多股民所忽略的，就是新股有「安全港」機制，容許包銷團在一定時間內掛牌來維持秩序。當然，包銷商並非一定會出來頂牌，但筆者發覺有名牌團隊的新股，掛牌後都有一段上升期，勝算很高。

誰料禍不單行，當晚美股大冧，初哥心想，今次難道要輸七位數？莫非要將以前贏的錢輸凸？至掛牌當日，恒指大瀉，眼見名牌包銷商掛入龐大買盤力頂，我每次80萬股共五次才沽清，抹了一額汗，微賺了數萬元離場。該股高位已見，並在一個月後跌了一半。自此以後，我已不想冒這麼大的風險，看清形勢及市場反應才決定落飛與否。

鄧建初 資深股評家，縱橫金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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