【專家點評】陳樂怡：內地汽車銷售續回暖

資金追落後，流入本港收租股，帶動板塊近期反彈。儘管本地居民消費略見改善，但因應防疫而實施的入境檢疫令延長，旅客消費短期難有起色，零售市道及整體經濟仍然困難重重。收租股面對減租壓力，盈利前景受累，板塊吸引力不足。

展望後市，環球股市向好，港股跟隨外圍上漲。再加上，美匯指數近期轉弱，資金流向利好港股在內的新興股市。資金在落後板塊中輪動。恒指以傳統舊經濟股為主，亦支撐指數表現。然而，不少舊經濟股的盈利前景偏弱，資金驅動的反彈浪持續性存疑。企業高位集資配股活動增加，同樣值得注視。

市場焦點方面，投資者關注本周後期的美國聯儲局議息會議，注視主席鮑威爾對經濟的最新評估，以判斷當局會否加強買債力度。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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