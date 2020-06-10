【專家點評】陳樂怡：內地汽車銷售續回暖
2020年06月10日 08:15
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隔晚美股延續升勢，帶動港股突破25,000點。恒指周二收報25,057點，升280點。國指報10,121點，升112點。大市成交額為1,243億元。蒙牛(02319)發盈警，料上半年純利按年跌最多六成，但無阻股價升勢，全日飆5.5%。澳門博彩股續受追捧，金沙中國(01928)走高3.5%，永利(01128)飆6.5%。
內地加大力度擴大內需，當中汽車業獲政策支持，車市銷情進一步改善。乘聯會公布，5月狹義乘用車銷量達到160.9萬輛，按年增長1.8%，重拾正增長，反映車市穩健復甦。其中，吉利汽車(00175)5月銷量按年增長20%，表現優於行業水平，股價走高3.8%。另一方面，五月豪華車零售按年增長28%，高端市場需求迅速回暖，遠勝整體水平，建議投資者候調整收集豪華車經銷商永達汽車(03669)、中升(00881)。
資金追落後，流入本港收租股，帶動板塊近期反彈。儘管本地居民消費略見改善，但因應防疫而實施的入境檢疫令延長，旅客消費短期難有起色，零售市道及整體經濟仍然困難重重。收租股面對減租壓力，盈利前景受累，板塊吸引力不足。
展望後市，環球股市向好，港股跟隨外圍上漲。再加上，美匯指數近期轉弱，資金流向利好港股在內的新興股市。資金在落後板塊中輪動。恒指以傳統舊經濟股為主，亦支撐指數表現。然而，不少舊經濟股的盈利前景偏弱，資金驅動的反彈浪持續性存疑。企業高位集資配股活動增加，同樣值得注視。
市場焦點方面，投資者關注本周後期的美國聯儲局議息會議，注視主席鮑威爾對經濟的最新評估，以判斷當局會否加強買債力度。
個股推介方面，內地汽車市場五月銷售按年回升1.8%，是自新冠肺炎疫情出現後，內地汽車首次出現銷售按年正增長，按月更上升12%，反映內地汽車銷售已漸漸回復正常。其中，廣汽集團(02238)受惠於其日系合營豐田和廣汽本田穩健的銷售，4月乘用車銷售已率先按年回升6.2%。展望未來，廣汽日系合營或將推出更多混合動力SUV，加上近月推出的熱賣新車款，均有利廣汽加速銷售。現價預期市盈率9倍。目標價睇7.7元，若跌穿6.3元宜止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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