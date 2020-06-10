【專家點評】古勝：中國人壽或繼續追落後

資金輪流炒板塊，早前講過港股有機會到達的25,200點關口，尋日曾一度重越，最終收報25,057點，成交金額達1,242億港元。現階後，缸邊友最想知就係後市仲有冇力再上？但老古都冇水晶球，只能夠盡量作出分析。

如果恒指短線企穩25,000點，再挾中概股回流的熱潮夾上的機會唔細，甚至有機會回補3月6日的下跌裂口的頂部26,100點水平。不過要留意的風險是，呢一千點的升幅未必會咁順利，皆因上月底至今已升約2,500點，隨時有獲利盤湧現。正所謂食得鹹魚抵得渴，若然要博埋呢浸升浪，就要小心接火棒，嚴守止蝕。

睇番技術走勢，中國人壽近3個月的形態似足雙底回升，早前升穿頸線16.5元水平，或見19元樓上，建議於17元水平小注入市，向下跌穿10天線15.3元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

以下公司公布末期業績

以下股份並行買賣

以下股份合併

以下公司除淨

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626