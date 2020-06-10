【專家點評】古勝：中國人壽或繼續追落後
2020年06月10日 08:30
東網電視更多新聞短片
資金輪流炒板塊，早前講過港股有機會到達的25,200點關口，尋日曾一度重越，最終收報25,057點，成交金額達1,242億港元。現階後，缸邊友最想知就係後市仲有冇力再上？但老古都冇水晶球，只能夠盡量作出分析。
如果恒指短線企穩25,000點，再挾中概股回流的熱潮夾上的機會唔細，甚至有機會回補3月6日的下跌裂口的頂部26,100點水平。不過要留意的風險是，呢一千點的升幅未必會咁順利，皆因上月底至今已升約2,500點，隨時有獲利盤湧現。正所謂食得鹹魚抵得渴，若然要博埋呢浸升浪，就要小心接火棒，嚴守止蝕。
近日走勢對辦的中國人壽(02628)，頗有希望繼續追落後。中金更發表報告指，睇好其估值吸引及高股息，予「跑贏行業」的評級，目標價睇23元，相比尋日收市價17.04元，升幅都幾禾味。
睇番技術走勢，中國人壽近3個月的形態似足雙底回升，早前升穿頸線16.5元水平，或見19元樓上，建議於17元水平小注入市，向下跌穿10天線15.3元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－
以下公司公布末期業績
萬威國際(00167)
羅馬集團(08072)
以下股份並行買賣
中國升海食品(01676) 新舊股(01676及02907)並行買賣
以下股份合併
中國三三傳媒(08087) 每十股合併為一股,股份代號暫改為08553
以下公司除淨
恒基地產(00012) 末期息1.3元
恒基發展(00097) 末期息1仙
保利置業集團(00119) 末期息20.9仙
嘉華國際(00173) 末期息14仙
永安公司(00289) 末期息65仙
康師傅控股(00322) 末期息4.24美仙,特別股息4.24美仙
鴻福堂(01446) 末期息0.46仙,特別股息0.38仙
暢捷通H(01588) 末期息人民幣40分
新豐泰集團(01771) 末期息4仙
合景泰富集團(01813) 末期息人民幣42分
中國科培(01890) 末期息10仙
錦興國際(02307) 末期息1.5仙
中海油田服務H(02883) 末期息人民幣16分
中國船舶租賃(03877) 末期息5仙
正榮地產(06158) 末期息10仙
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！