【專家點評】馮宏遠：游資追買殘股難成氣候

歐美疫情漸見穩定，各地開始重啟經濟活動，早前美國公布非農就業數據大幅優於預期，刺激美股急升，從而帶動環球股市短線上揚，美元轉跌同時資金由美債流出投入股市，刺激標普500指數連升七日，收復年初至今失地，與2月高位距離僅約5%。

港股即使在政經憂慮下，同樣受流入新興市場的熱錢帶動，恒指重上25,000點關，惟近日恒指突破關口「殺熊」後，短線做淡倉位明顯減少，無獨有偶大市上升動力就突然放慢，尤其美股及港股近日資金皆踴躍追逐炒落後股，當殘股大翻身成為市場焦點，往往亦代表短線購買力接近耗盡，隨即出現較急調整的機會增加。

從經濟角度着眼，環球經濟從疫情中恢復需時，但投資市場已明顯超前反映復甦；中國及美國在疫後時期，焦點將重新放在政經紛爭之上，同時下半年地緣政治張力只會有增無減，在在都令經濟復甦之路更波折重重，縱然各國均積極救市力保經濟與企業存活，經濟衰退之勢似難避免，現時游資氾濫成為追買股市動力所在，但難以成長期趨勢。

筆者認為港股在現時關鍵水平，本月餘下時間將有大幅波動，保有盈利者不妨先作減持增加現金部位，待本月後段有較明確走勢，再考慮應否再次低吸。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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