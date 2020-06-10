亞洲股市：日股跌近百點　韓澳股齊偏軟

亞洲主要股市早段下跌，日本日經225指數跌81點或0.35%，報23,010點。韓澳股亦報跌。

日本5月份國內企業商品物價指數按年跌2.7%，預期跌2.4%，前值跌2.3%；按月跌0.4%，預期跌0.3%，前值跌1.5%。

4月份日本核心機械訂單按年跌17.7%，預期跌13.2%，前值跌0.7%；按月跌12%，預期跌7%，前值跌0.4%。

傳軟銀擴大對願景基金裁員規模，擬削減至多80名員工，相當於約15%員工，軟銀股價跌0.3%。

南韓首爾綜合指數跌3點或0.18%，報2,185點。該國財長洪楠基表示，由於新冠肺炎持續存在的緣故，很難通預測該國的就業形勢。

LG化學升0.9%，公司擬以1.3萬億韓圜的價格，將LCD偏光片業務出售給寧波杉杉。據了解，是次交易不包括汽車用LCD偏光片，交易仍有待董事會批准。

澳洲股市跌9點或0.15%，報6,135點。該國6月份西太平洋消費者信心指數為93.7，前值88.1。6月西太平洋消費者信心指數按月增6.3%，前值升16.4%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626