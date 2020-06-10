【專家點評】王昕媛：學識恒指季檢機制　炒股事半功倍

第二季度恒指/國企指數季檢執行日為6月5日，生效日期為6月8日。然後這季度三隻大藍籌的CF factor(比重上限系數)出現了大變動。其中，特別需要關注的是，騰訊比重從11.86%調低到10%。為甚麼會這樣？如果理解深層含義，那麼將理解執行日前股價的短期波動了。

要搞清楚上面這個問題，首先要理解恒指檢討規則？甚麼是CF系數？ CF系數如何調整？恒生指數公司(Hang Seng Indexes)內設顧問委員會，每季度舉行會議，進行恒生指數於三月，六月，九月和十二月進行季度的調整，包括更新流通系數(FAF)、比重上限系數(CF)及股數(IS)，以及按照季度檢討結果轉換指數成份股。CF系數是指個股在指數中所佔比重。如果個股比其他成份股大幅增長，則會帶來CF超過上限。目前的CF的上限為10%。恒生指數成分股，如果CF超過上限的時候，將分配給其他未滿上限的個股。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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