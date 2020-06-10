【專家點評】沈振盈：升浪背後隱藏殺機

港股七連升，市場繼續炒作資金氾濫、經濟恢復正常，恒指亦曾突破25,200水平，從月初至今，上升逾2,200點。然而，在升浪的背後，也隱藏着殺機，暫時未知幾時爆出來。大市升到現水平，只能步步為營，不能過分進取。上月底人大「國安法」立法所帶來的市場震盪，實不足為懼，反而是趁低吸納的大好時機。

「六絕月」絕對不絕，皆因全球資金風險胃納增加，在無限量寬之下，全球股市皆大幅上升。雖然經濟前景仍未明朗，但市場在資金氾濫的情況下，單是炒經濟恢復的憧憬，已夠力將股市推高。當然，這始終是炒作，資金也只是短線，炒完就會獲利。故此，當大市愈升得勁，投資者就更應小心為上。所以，筆者經常強調，近年的股市投資，勝負之分在於入市位。低位夠膽入市，人棄我取，贏面就自然高。相反地，低位止蝕，起步上升又不敢買，到升了上來才夠膽高追，贏面就自然大減。

港股短期市況，仍會反覆向好，估計在24,700至25,200點整固後，會進一步向上突破。不過，再向上的空間也不會太大，策略上應部署分段食胡。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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