A股快報：兩市個別走　融資餘額按日增17億人民幣

滬深三大股指開市個別發展，滬綜指低開4點或0.16%，報2,951點；深成指高開11點或0.11%，報11,296點；創業板指高開4點或0.23%，報2,186點。

據上交所公告，聞泰科技及魯北化工因重要事項未公告；熊貓金控因重要公告；ST椰島籌劃重大資產重組；以上股份周三(10日)全日停牌。

人民銀行開展600億元人民幣(下同)逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放600億元。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0703，較上日上調8點子，連升8日。

截至周二(9日)，上交所融資餘額報5,653.25億元，按日增加7.02億元；深交所融資餘額報5,107.23億元，按日增加10.11億元；兩市合計10,760.48億元，按日增加17.13億元。

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