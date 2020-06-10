中國經濟：5月通脹2.4%低過預期　豬價按月跌8%

中國統計局公布，5月份全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.4%，預期升2.7%，前值升3.3%。

其中，城市CPI上漲2.3%，農村上漲3%；食品價格上漲10.6%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲1%。

首5個月的CPI按年升4.1%。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，5月份國內疫情形勢總體穩定，復工復產、復市復業有序推進，市場供需狀況進一步好轉。從按月看，CPI繼續下降0.8%，降幅比4月收窄0.1個百分點。其中，食品價格下降3.5%，降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.78個百分點，是帶動CPI下降的最主要因素。

食品中，各地自產鮮菜大量上市，價格繼續按月下降12.5%，降幅擴大4.5個百分點；生豬產能進一步恢復，豬肉供給持續增加，加之氣溫升高，消費進入淡季，價格繼續下降8.1%，降幅擴大0.5個百分點；雞蛋和鮮果供應充足，價格也繼續分別下降4.8和0.8%；休漁期來臨，水產品供應減少，價格由4月下降0.1%轉為上漲1.3%。非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。非食品中，夏裝新款上市，服裝價格上漲0.2%；受原油價格持續走低影響，液化石油氣價格下降1.9%。

從按年看，食品中，豬肉價格上漲81.7%，漲幅回落15.2個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲4.4至19.4%，漲幅均有所回落；鮮果、雞蛋和鮮菜價格分別下降19.3、14.5和8.5%，降幅均有所擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.1%，漲幅與4月相同。

此外，5月份全國工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.7%，預期跌3.3%，前值跌3.1%；按月下降0.4%；工業生產者購進價格按年下降5%，按月下降1.2%。首5月的PPI按年跌1.7%，工業生產者購進價格下降2.2%。

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