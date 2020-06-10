【國泰撲水】大和下調評級至「沽售」 目標價降至6.5元

大和最新發表的研究報告，將國泰的投資評級下調至「沽售」，目標價由8.6元下降至6.5元，藉以反映其資本重組計劃會把原先股份攤薄43%的因素。該行預期國泰未來會有進一步削減成本的計劃，並對港府入股國泰看法中性。

此外，瑞信報告指，把國泰的投資評級下調至「跑輸大市」，目標價由8.2元降至7.1元，相當於0.6倍市帳率。該行指國泰繼續面對劇烈競爭和復甦前景黯淡的挑戰，每月燒錢續高企於25億至30億元。

國泰周三早間高開在10.46元，其後由高位急速滑落，低見8.91元，升幅勁縮至1.1%。

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