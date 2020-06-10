全球經貿戰：Vodafone警告如禁華為　英恐失5G領導地位

英國《金融時報》報道，全球第二大電訊商、英國的Vodafone技術總監Scott Petty警告，如果英國政府將華為從該國的電訊基礎設施中剔除，英國在5G技術領域領先世界的希望將受到重大打擊。

Petty認為，全面的禁令可能會要求英國的電訊公司淘汰並更換價值數十億英鎊的現有設備，屆時英國將失去在5G的領導地位。他又稱，英國政府應擴大5G覆蓋範圍，並進行下一階段的投資，而非把華為設備排除在外。

此外，Petty強調Vodafone並非只局限於一個供應商，公司有與愛立信合作測試新設備。

美國積極拉攏盟友封殺華為的同時，約翰遜此前曾唱反調放生華為。但在中美角力升級之際，約翰遜轉軚有意要求華為2023年前撤出在當地的5G建設。不過，英國通訊商如EE、3和Vodafone均有在其5G網絡中使用華為設備，政府此舉將對有關企業造成打擊。

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