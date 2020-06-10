【全球攬炒】標普降日本評級展望　疫情令財政添壓

外媒報道，評級機構標普全球評級下調日本主權債評級展望，由「正向」降為「穩定」，主要是因應新冠疫情的不良影響，日本政府為刺激經濟開支大增，財政的不確定性增加。標普對於日本的長期主權債信評維持在「A+」，短期主權債信用評級維持在「A-1」。

標普指出，日本政府的財政因疫情愈趨惡化，該國為刺激經濟追加的預算，將把本會計年度的總政府赤字規模提升到國內生產總值(GDP)的約16%。該行續指，疫情後與經濟復甦料將讓財政景況大幅改善，但仍預期2021至2023年，財政赤字會維持在相對偏高水平。

標普補充，如果日本經濟增長持續低迷，可能重現通縮，將會對日本財政表現帶來長期壓力，屆時標普有可能調降主權信用評級。

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