【專家點評】麥嘉嘉：香港電訊防守力強　息率高

美股道指及標指連升多日後周二回吐，但大型科技股Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果公司(AAPL)及微軟(MSFT)均創歷史新高，支持納指盤中曾首次升破－萬點水平。市場關注聯儲局於香港時間周四凌晨公布的議息結果。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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