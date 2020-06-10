【專家點評】麥嘉嘉：香港電訊防守力強 息率高
2020年06月10日 10:28
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美股道指及標指連升多日後周二回吐，但大型科技股Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果公司(AAPL)及微軟(MSFT)均創歷史新高，支持納指盤中曾首次升破－萬點水平。市場關注聯儲局於香港時間周四凌晨公布的議息結果。
恒指連升7個交易日，平均成交達1,300億元，已累計升逾二千點，或9%。恒指周二曾經高見25,253點，一度補回5月12日的下跌裂口，但100天線有阻力，未能企穩25,200點。板塊方面，市場憧憬澳門邊境口岸重開，加上預期博彩收入已見底，下半年或重拾增長動力，刺激澳門博彩股向上。本地收租股亦見資金追捧，九倉置業(01997)周二收市升5.7%，升穿100天線，為表現最好藍籌。而太古地產(01972)及領展(00823)亦分別升4.6%及3.6%。相反，科技龍頭股表現較為疲弱。當中，美團點評(03690)在創新高後已連續三日下跌。資金已由科技龍頭轉投其他落後股份，但澳門博彩及本地收租股為對疫情敏感板塊，近日強勢只為資金輪動帶動，基本因素及前景仍然疲弱。投資者不宜盲目高追。
多隻內房及物管股趁市況好轉向市場抽水，周二再有佳兆業美好(02168)以先舊後新方式進行配售。投資者須慎防內房抽水後，大市或會進行回調的風險。另外，過去一周有多家內地房地產發展商發行美元債券作再融資用途，包括華夏幸福、融信中國(03301)、建業地產(00832)、綠地控股及新城發展(01030)等。最終息率較原先初步指導息率均有所下調。
從債券認購反應來看，投資者仍然熱衷於尋求收益。除高收益債外，高息股為另一投資方向。MSCI所有國家亞洲(日本除外)高息指數由三月資產拋售潮至今一直落後於其他股票類風險資產。但該指數由6月起已累升約8%，反映投資者開始重新注視高息股投資價值。本地電訊股香港電訊(06823)股價年初至今表現穩定。現價股息率達6厘，加上具5G概念，是本地股中防守較強的股份。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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