中國經濟：5月份PPI通縮加劇　分析指顯示經濟復甦緩慢

中國5月份工業生產者出廠價格指數(PPI)通縮加劇，消費價格漲幅放緩，反映出中國經濟復甦還不夠強勁，無法產生通膨壓力。

國家統計局周三(10日)公布，5月份全國工業生產者出廠價格指數按年下降3.7%，預期跌3.3%，前值跌3.1%；按月下降0.4%；工業生產者購進價格按年下降5%，按月下降1.2%。首5月的PPI按年跌1.7%，工業生產者購進價格下降2.2%。

財經傳媒彭博引述野村控股駐香港的首席中國經濟學家陸挺上周在一份報告中指出，由於新冠肺炎疫情導致需求嚴重下滑，PPI通縮仍將繼續；而由於去年基數較高，CPI漲幅將在2020年下半年放緩。CPI漲幅回落和PPI持續通縮將為內地當局推出政策寬鬆及刺激措施提供更多的政策空間，來化解新冠疫情對經濟的影響。

5月份內地經濟繼續緩慢復甦，5月份官方製造業PMI小幅回落，出口減少的同時，進口下降了16.7%，表明內部需求仍然疲弱。

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