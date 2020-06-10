港版國安法：蓬佩奧斥滙豐向華「叩頭」 所得回報少
2020年06月10日 10:41
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蓬佩奧批評滙豐向中國「叩頭」。(Getty Images圖片)
滙豐銀行表態支持中國政府推動「港版國安法」，引起國際關注。美國國務卿蓬佩奧周二(9日)表示，滙豐銀行支持中國政府終結香港自治，形容這是向北京叩頭，惟從北京得到的回報很少。
蓬佩奧周二發表聲明指，中國威嚇滙豐應該有警示作用，他又提到滙豐亞太區行政總裁王冬勝簽名支持「港版國安法」，說：「這樣的表忠似乎未能令滙豐得到北京很多尊重，北京繼續利用滙豐在中國的業務，作為打擊倫敦的政治工具。」
英媒早前報道，滙豐控股(00005)主席杜嘉祺曾提到，如果英國決定禁止中國巨企華為參與5G網絡建設，滙豐可能遭到中國報復。蓬佩奧對此表示，美國與盟友和夥伴站在一起，共同抗衡中方高壓的欺凌策略。
蓬佩奧又指除英國外，澳洲、丹麥等多個自由國家都受到中方施壓，他認為這證明各國應避免在經濟上過分依賴中國，以及保障重要基建免受中方影響，稱：「自由國家的協議基於真友誼及雙方共同利益，而非政治或企業的叩頭。」
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