港版國安法：蓬佩奧斥滙豐向華「叩頭」　所得回報少

滙豐銀行表態支持中國政府推動「港版國安法」，引起國際關注。美國國務卿蓬佩奧周二(9日)表示，滙豐銀行支持中國政府終結香港自治，形容這是向北京叩頭，惟從北京得到的回報很少。

蓬佩奧周二發表聲明指，中國威嚇滙豐應該有警示作用，他又提到滙豐亞太區行政總裁王冬勝簽名支持「港版國安法」，說：「這樣的表忠似乎未能令滙豐得到北京很多尊重，北京繼續利用滙豐在中國的業務，作為打擊倫敦的政治工具。」

蓬佩奧又指除英國外，澳洲、丹麥等多個自由國家都受到中方施壓，他認為這證明各國應避免在經濟上過分依賴中國，以及保障重要基建免受中方影響，稱：「自由國家的協議基於真友誼及雙方共同利益，而非政治或企業的叩頭。」

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