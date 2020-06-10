【國泰撲水】簡浩賢斥港府選擇性援助欠公允

他稱，其實本土航空公司受疫情嚴重影響大家都已經有所預期，但由港府親自出手救亡則極為罕見，其中引發一連串問題更值得深思，包括：

1、誰大誰惡誰正確？

財政司司長及運房局局長回應媒體詢問時強調，政府出手救國泰是因為考慮到其對維持香港航空樞紐及運輸中心地位的重要性，在航空網絡及經濟中的輻射作用巨大，其在現有市場佔有率為57%，加上國泰現有營運的獨家航點有49個，所以面對市場失效情況下政府必須出手支撐，否則國泰倒下可能會形成骨牌效應，更會拖垮整個香港航運經濟。當然政府這個說法有一定根據，但對整個香港本地航空業界來說則略欠公允。畢竟香港航空業市場是開放的市場，國泰面對的問題和其他公司一様，而政府的公共政策及公信力更需要公正持平。否則就會予人口實，造成企業規模越大及對香港社會影響越深才會引起港府出手，其他較小規模的持份者則只有一貫用自由市場原則為由，任其自生自滅。這樣的政府政策思維傾向於保護龍頭主義、漠視發展中企業發展，難免令業界部分人士寒心，將不利於未來共同支持航空業復甦及一起撐經濟、復就業。

2、管理不善市民買單

其實除了疫情影響之外，國泰近年來也負面多多、事故頻生。2015年陷入高層錯估燃油對沖蝕數十億港元，2018年又因管理不善外洩乘客個人資料被罰500萬港元，去年亦先後發生多次飛機內手提氧氣樽偏低等安全問题，國泰員工在去年反修例示威中亦有多名員工捲入，管理高層亦因而離職。這樣一間本身就有各種各樣深層次管理問題的航空企業卻仍然能獲得政府大力支持，並且最後要香港市民使用公帑資助買單，這個做法造成大眾相當多的非議。

3、放任之手市場失衡

政府既然強調航空業的重要性及特殊性，理應大力監管及支援航空業，甚至應當有更多政策及措施保護航空業界的可持續發展。現實卻是過去港府一直採用自由市場不干預的做法，面對航空業界的困境及難題甚少援手。但是航空業的獨特性包括航權的使用及航線經營都不是單純企業行為，其中政治因素更是關鍵。香港航空市場任其單一獨大是不健康的現象，如果政府完全放任其手只會令香港航空趨向單一、甚至未來只能獨家經營。這樣的情況對於香港未來在世界航空中的定位及角色、香港航空運輸業長期發展、甚至香港市民的旅遊都將是一個全輸的局面。

簡認為，這次政府支持國泰的行為將會對整個香港航空經營模式造成一個新的啟示，就是會令大眾認為：只要企業足夠大到政府必須關注的地步，政府就會對該企業完全支持。國泰航空只是香港一家知名企業，政府的角色及責任要綜合平衡，避免讓社會大眾有更多的不滿，這也會令倍受詬病的海洋公園事件再次發生，這將會令香港政府未來無論是社會民生的支持、行業持份者的配合及具體施政方面更添困難、舉步維艱。

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